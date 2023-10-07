В Израиле объявлялась воздушная тревога, произошли взрывы

Сигналы услышали жители нескольких городов и районов страны.

На территории Израиля слышны сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах. Местные жители рассказали о том, что оповещение системы противовоздушной обороны хорошо было слышно в северной части Тель-Авивп. Сотрудники пресс-службы армии обороны еврейского государства уточнили, что дополнительно сигналы прозвучали также в центральной части страны, в южном направлении, около границы с палестинским анклавом - сектором Газа, в районе большой тель-авивской агломерации Гуш-Дан.

Сирены прозвучали в Центральном и Южном Израиле. Подробности последуют пресс-служба армии Израиля

Согласно сведениям, предоставленным Командованием тыла Армии обороны Израиля, сигналы тревоги фиксировались в пригородных территориях Тель-Авива: Холоне, Бат-Яме, Ришон-ле-Ционе, Бней-Браке, Герцлии, а также около Ашдода, Ашкелона, Беэр-Шевы.

Из Пулково 3 ноября возобновятся полёты в Тель-Авив.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости