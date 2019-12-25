Из Пулково 3 ноября возобновятся полёты в Тель-Авив

Это первый рейс в Израиль из Петербурга с начала 2022 года.

Из Пулково в ноябре возобновляются рейсы в Израиль. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной Столицы".

С 3 ноября авиакомпания Red Wings начнёт летать из Пулково в Тель-Авив. Это первый рейс в Израиль из Петербурга с начала 2022 года. Перелеты будут осуществляться один раз в неделю по пятницам.



Вылет из петербургского аэропорта запланирован в 22:50, прибытие в аэропорт имени Бен-Гуриона – в 06:05.

Ранее стало известно, что Пулково сократит время предполетного обслуживания пассажиров на 25%.

Фото: Piter.tv