В комитете по здравоохранению ответили на обращение врачей из Покровской больницы

В Смольном говорят, что Покровская больница не принимает коронавирусных больных.

Врачи Покровской больницы записали коллективное видеообращение и сообщили о нехватке средств индивидуальной защиты. В комитете по здравоохранению заявили, что медперсонал обеспечен всем необходимым. Информация об этом появилась в группе комитета "ВКонтакте".

По словам врачей, их больницу перепрофилировали на работу с больными пневмонией, в том числе с коронавирусной. В Смольном эту информацию опровергают: больные с коронавирусом направляются в инфекционную больницу им.С.П. Боткина и Детскую городскую клиническую больницу №5 им.Н.Ф. Филатова.

Кроме того, пневмонию исключили из списка "инфекционных" заболеваний, в связи с чем обеспечения противочумными костюмами не требуется. По рекомендациям ВОЗ, медикам при работе с больными пневмонией выдаются одноразовые халаты и маски.

"В Санкт-Петербурге, как и во всем мире, присутствует нехватка средств индивидуальной защиты. Однако город наращивает объем средств индивидуальной защиты.", ― говорится в сообщении.

Узнать подробнее об обращении врачей вы можете здесь.

Фото: vk.com/komzdravspb