Врачи Покровской больницы пожаловались на отсутствие спецзащиты для работы с больными пневмонией

Больницу перепрофилировали на работу с больными пневмонией, в том числе с коронавирусной. Главврач все заявления отвергает.

Врачи Покровской больницы записали коллективное видеообращение и попросили о помощи. По словам врачей, их больницу перепрофилировали на работу с больными пневмонией, в том числе с коронавирусной. А средств для защиты врачам при этом не выдали. Руководство грозит медикам за жалобы разборками. Об этом сообщила "Фонтанка".

Мы не отказываемся от работы. Мы любим наших пациентов. <…>Но от заражения не застрахован никто. И статус медика не защищает — вирус не выбирает, – заявили врачи

Также, как заявили врачи, для лечения вирусной пневмонии нужен кислород, а в Покровскую больницу он не проведен. Респираторов медикам также не хватает, а в руководстве тем, кто недоволен, пригрозили разборками.

Но мы не боимся. Потому что наши жизни, жизни наших близких людей нам тоже дороги. Каждый из нас имеет семью, каждый из нас возвращается после смены домой, – заявили медики

При этом главврач Покровской больницы Марина Бахолдина опровергла данные заявления сотрудников. И назвала все названные проблемы неправдой, СМИ она предложила обратиться в комитет по здравоохранению. В комитет обещали позднее прокомментировать ситуацию.

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Видео: Фонтанка