В аптеки Петербурга поступили три препарата для лечения коронавируса

О текущей ситуации с распространением лекарств рассказал представитель Смольного.

Стало известно, что в аптеки Петербурга поступили первые препараты для лечения коронавирусной инфекции. Об этом журналистам 8 октября рассказал замглавы комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

В число трех препаратов вошли "Арепливир" и "Коронавир", отметил чиновник. Их можно найти в аптеках "Столички" и двух других сетях, добавил Сарана.

В конце сентября данные препараты можно было купить по рецепту от врача.

Ранее мы сообщали о том, что коронавирусные стационары в Петербурге принимают в среднем по 380 пациентов каждый день. 223 пациента находятся на ИВЛ – 5% от всего коечного фонда.

Фото: Piter.tv