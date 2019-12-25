Коронавирусные стационары в Петербурге принимают в среднем по 380 пациентов каждый день

223 пациента находятся на ИВЛ – 5% от всего коечного фонда.

Стали известны данные, сколько за последнее время коронавирусные стационары в Петербурге приняли пациентов. Данные за последнюю неделю журналистам 8 октября рассказал замглавы комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

Он отметил, что за последнюю неделю в среднем ежедневно госпитализируются 380 человек. Дома лечатся примерно 20% больных с подтвержденным коронавирусом, 80% – в стационарах. В настоящее время 223 пациентов находятся на ИВЛ – 5% от всего коечного фонда, отметил Сарана.

Ранее мы сообщали, что в больницах Петербурга усиливают противоэпидемиологические меры. Теперь в неинфекционных больницах пациентов теперь будут принимать через особые боксы и "разделять" их потоки.

Фото: Piter.tv