Теперь в неинфекционных больницах пациентов теперь будут принимать через особые боксы.

Стало известно, что в больницах Петербурга усиливают противоэпидемиологические меры. Подробности 7 октября сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

Отмечается, что в "осеннем" эпидемическом сезоне главным условием недопущения распространения коронавируса станет разделение потоков. По разным потокам отправят больных с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии и коронавируса уже на этапе направления и приема в стационар неинфекционного профиля.

Госпитализация будет проходить через приемно-смотровые боксы с проведением лабораторной диагностики на коронавирус всем пациентам, поступающим в экстренном порядке. В обсервационном отделении окажут всю необходимую медпомощь по "главному" профилю госпитализации.

Плановая госпитализация осуществится, если у пациента будут результаты тестирования на коронавирус методом ПЦР.

Если коронавирус будет подтвержден, то пациента переведут в другой стационар, уже перепрофилированный для оказания медицинской помощи больным с COVID-19. В случае, если это неисполнимо, пациента разместят в клиническом обсервационном отделении неинфекционной больницы.

Ранее мы сообщали о том, что названы районы с высокой смертностью от коронавируса в Петербурге. Из отчета главы Комздрава стало известно, что общий рост смертности в городе составил 10% в сравнении с прошлым годом.

Фото: Piter.tv