Названы районы с высокой смертностью от коронавируса в Петербурге

Из отчета главы Комздрава стало известно, что общий рост смертности в Петербурге составил 10% в сравнении с прошлым годом.

Раскрыты районы Петербурга с самыми высокими показателями смертности от коронавируса. Данные из презентации главы комитета по здравоохранению города Дмитрия Лисовца 6 октября приводит портал Znak.com. Первые три места в списке руководителя ведомства заняли Фрунзенский, Курортный и Колпинский районы.

Представленная таблица показывает, что с января по сентябрь 2020 года высокие показатели смертности от коронавируса отмечены Петродворцовый, Московский, Невский и Кировский районы Петербурга.

Общий рост смертности в Петербурге по сравнению с 2019 годом составил 10 процентов, пиковые показатели пришлись на июнь месяц, сообщается в отчете. Непосредственно от коронавируса умерли 2,7 тысячи человек, у еще 6,7 тысяч коронавирус не был основной причиной смерти.

Ранее мы сообщали о том, что по решению суда штраф получила врач-терапевт из Петербурга за неразмещение сведений о тесте на коронавирус.

Фото: Piter.tv