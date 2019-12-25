Терапевта из Петербурга оштрафовали за неразмещение сведений о тесте на COVID-19

Тест на коронавирус ей удалось опубликовать позже обозначенного срока.

Штраф получила врач-терапевт из Петербурга Ольгу Чернову за неразмещение сведений о тесте на коронавирус. Подробности решения Московского районного суда приводит 7 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина прибыла в Петербург после вылета в Турцию и была обязана разместить на портале "Госуслуги" в течение трех дней со дня прибытия в Россию свой тест на коронавирус. Сама Чернова свою вину не признала, поскольку 9 августа прибыв в Северную столицу, тест сделала на следующий день, получив отрицательный результат. Однако на сайте данные были размещены только 15 сентября.

Врач попросила суд назначить наказание в виде предупреждения или штрафа в тысячу рублей, если не отпустить ее без наказания. Чернова отметила, что сейчас зарабатывает 40 тысяч, содержит родителей-пенсионеров и платит ипотеку за квартиру. Суд привлек женщину к административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере 7,5 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге осудят двух мошенниц-рецидивисток. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, женщин обвиняют в хищении чужого имущества в крупном размере.

Фото: Piter.tv