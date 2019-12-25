В Петербурге перед судом предстанут телефонные мошенницы

Женщины вместе с подельниками обманули петербурженку на 845 тысяч рублей.

В Петербурге осудят двух мошенниц-рецидивисток. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, женщин обвиняют в хищении чужого имущества в крупном размере.

Следствие считают, что в начале 2019 года аферистки вступили в сговор с несколькими другими людьми, которые уже стали фигурантами отдельного производства. Преступная компания разработала план преступления, после чего позвонила первой жертве. Мошенники, представившиеся полицейскими, заверили женщину в возможности получения компенсации по некоему уголовному делу и убедили жертву перевести им деньги. Наивная горожанка перевела злоумышленницам свыше 845 тысяч рублей через почтовое отделение. Аферистки получили деньги в том же отделении, после чего скрылись.

Уголовное дело рассмотрит Василеостровский районный суд.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец пойдет под суд за обман собачницы из Хакасии.

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