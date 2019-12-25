Петербуржец пойдет под суд за обман собачницы из Хакасии

За пересылку несуществующего щенка мопса мужчина потребовал более 3 тысяч рублей.

Прокуратура Колпинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 31-летнего петербуржца. Мужчину подозревают в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, мужчина разместил на сайте "Авито" объявление о продаже щенков мопса. На предложение откликнулась покупательница из города Черногорска Республики Хакасии.

Мошенник ввел женщину в заблуждение и потребовал более 3 тысяч рублей за пересылку несуществующего щенка. Ничего не подозревающая женщина отправила деньги на расчетный счет афериста. После этого мужчина перестал выходить на связь.

Уголовное дело рассмотрит Колпинский районный суд.

Ранее мы писали, что мошенница похитила у инженера из Петербурга 6 млн рублей.

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