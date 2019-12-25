Мошенница похитила у инженера из Петербурга 6 млн рублей

Мужчина обратился в полицию спустя 5 дней после произошедшего.

Мошенница представилась по телефону сотрудником кредитного учреждения и путем обмана похитила у пенсионера из Петербурга 6 млн рублей. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Потерпевший сообщил полицейским о том, что 19 сентября ему на мобильный телефон позвонила неизвестная и сказала, что деньги заявителя пытаются похитить. После этого инженер предприятия 1954-го года рождения снял со своего счета 6 млн рублей и через банкоматы перевел деньги на указанные неизвестным счета.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина порезал брата в квартире на Наличной улице.

Фото: Piter.TV