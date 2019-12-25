Мужчина порезал брата в квартире на Наличной улице

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу с резаными ранами шеи, грудной клетки и стопы.

В Василеостровском районе Петербурга 24 сентября около полуночи в квартире на Наличной улице произошел конфликт между братьями, который закончился поножовщиной. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Ссора произошла между уроженцами Узбекистана. Один из братьев оказался очень вспыльчивым и во время перепалки схватил нож и нанес родственнику несколько ударов, а после скрылся, оставив его истекать кровью.

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу с резаными ранами шеи, грудной клетки и стопы.

Позже на улице Савушкина полиция поймала агрессивного брата. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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