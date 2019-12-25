Студента СПб ГМТУ арестовали по подозрению в убийстве матери

Молодой человек признал вину частично.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что Красногвардейский районный суд города избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Рубцова, студента 1 курса СПб ГМТУ. Молодого человека обвиняют в убийстве матери, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

По версии следствия, Рубцов вечером в воскресенье, находясь в доме №11 по улице Маршала Тухачевского, в ходе ссоры умышленно нанес своей матери множественные удары неустановленным ножом в область шеи и головы. Потерпевшая скончалась, а обвиняемый скрылся с места. На следующий день молодому человеку предъявили обвинение. Он признал вину частично. Срок меры – до 20 ноября.

Ранее мы писали, что в Петербурге студента подозревают в жестоком убийстве матери.

Фото: Piter.TV