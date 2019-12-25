В Первый мед поступило 200 больных коронавирусом

В Первом медицинском университете имени И. П. Павлова находятся около 200 больных коронавирусом в средней и тяжелой стадии. Об этом сообщил телеканал 78.ru со ссылкой на заявиление ректора ПСПБГМУ им. Павлова Сергея Багненко.
Багненко отметил, что многие врачи работают в сложных условиях.
Работать в средствах защиты с полностью закрытыми дыхательными путями, очками и затруднённой теплоотдачей непрерывно шесть часов, не имея возможности сходить в туалет и попить воды, — это очень сложно
рассказал ректор.
Ранее мы писали, что российские врачи нашли новый способ выявления коронавируса.
Фото: pixabay
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