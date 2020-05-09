Российские врачи нашли новый способ выявления коронавируса

Процедура занимает около десяти минут.

Российские специалисты предложили новый метод для выявления COVID-19. Об этом сообщает издание Baza.

Врачи из научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения Москвы первыми в мире начали использовать для диагностирования магнитно-резонансную томографию (МРТ). Отмечается, что данный способ является информативнее, чем при компьютерной томографии. Вся процедура занимает около десяти минут.

Также с помощью МРТ врачи обнаружили новый симптом коронавируса, который назвали cloudy sky sign ("знак облачного неба") — это пятна на снимках легких, которые похожи на облачное небо.