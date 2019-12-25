С начала года в Петербурге произошло 291 ДТП, в которых пострадали дети

Травмы различной степени тяжести получили 308 несовершеннолетних, четверо погибли.

С начала года в Петербурге значительно сократилось число ДТП. Об этом сообщил старший инспектор 5-го отдела УГИБДД ГУ МВД РФ по СПб и ЛО Дмитрий Заставский, пишет "Интерфакс".

С января по сентябрь в городе на Неве зафиксировали 291 ДТП, в которых пострадали дети. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошло года.

За девять месяцев 2020 года травмы различной степени тяжести получили 308 несовершеннолетних, четверо погибли. Около половины пострадавших детей – пешеходы.

Ранее мы писали, что в Пушкине после двойного ДТП автомобиль снес светофор.

Фото: Piter.TV