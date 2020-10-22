В Пушкине после двойного ДТП автомобиль снес светофор

Утром 22 октября на Конюшенной улице в Пушкине произошло двойное ДТП, в результате которого один из автомобилей врезался в светофор и уронил его на землю. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.
На записи видно, что в течение пяти секунд на дороге происходят сразу две аварии. Один из участников происшествия не успевает среагировать и врезается в светофор. На кадрах, которые опубликовали очевидцы в сети, светофор уже лежит на земле.
В результате происшествия никто серьезно не пострадал. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали, что на перекрестке Тамбасова и Народного Ополчения произошло ДТП с участием 4 машин.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Dima Kolesnikov
Видео: Piter.TV
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