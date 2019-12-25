На перекрестке Тамбасова и Народного Ополчения произошло ДТП с участием 4 машин

Два человека получили серьезные травмы.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 21 октября около 19:50 на перекрестке улицы Тамбасова и проспекта Народного Ополчения произошла авария.

Сообщается, что водитель "Киа Сид" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным "Хендай Солярисом". От удара "Солярис" налетел на припаркованные "Шевроле" и "Нисса". В результате ДТП травмы средней тяжести получил водитель "Хендая", а пассажир той же машины был госпитализирован в тяжелом состоянии. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Ранее мы писали, что на проспекте Косыгина перевернулся "Хендай".

Фото: Piter.TV