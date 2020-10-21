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На проспекте Косыгина перевернулся "Хендай"

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Обстоятельства ДТП выясняются.

В среду, 21 октября, около 14:45 у дома №23 на проспекте Косыгина произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области. 

Сообщается, столкнулись "Мерседес", "Лексус" и "Хендай", в результате чего последняя иномарка перевернулась, вылетев на остановку общественного транспорта. Пешеходы не пострадали. Травмы средней степени тяжести получили мужчина и женщина, которые находились в "Хендае". Обстоятельства аварии выясняются. Пострадали ли водители и пассажиры двух других иномарок, не уточняется.

Ранее мы писали, что загоревшуюся иномарку на Торфяной тушили полицейские и горожане.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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