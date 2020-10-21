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Загоревшуюся иномарку на Торфяной тушили полицейские и горожане

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Часть машины все же обгорела.

Во время движения на Торфяной улице в Петербурге загорелся "Мерседес". Мобильный корреспондент Piter.TV стал очевидцем происходящего.

Инцидент случился у торгового центра "Гулливер". На кадрах видно, что пожар в передней части автомобиля сначала пытались потушить правоохранители, затем ― горожане. Окончательно ликвидировали огонь уже спасатели, однако часть машины серьезно выгорела.

О пострадавших не сообщается. 

По предварительной версии, у автомобиля могло произойти замыкание аккумулятора. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что улицу Шевченко заволокло паром из-за прорыва трубы. 

Видео: Piter.TV

Теги: иномарка, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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