Загоревшуюся иномарку на Торфяной тушили полицейские и горожане

Во время движения на Торфяной улице в Петербурге загорелся "Мерседес". Мобильный корреспондент Piter.TV стал очевидцем происходящего.
Инцидент случился у торгового центра "Гулливер". На кадрах видно, что пожар в передней части автомобиля сначала пытались потушить правоохранители, затем ― горожане. Окончательно ликвидировали огонь уже спасатели, однако часть машины серьезно выгорела.
О пострадавших не сообщается.
По предварительной версии, у автомобиля могло произойти замыкание аккумулятора.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что улицу Шевченко заволокло паром из-за прорыва трубы.
Видео: Piter.TV
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