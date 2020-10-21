Загоревшуюся иномарку на Торфяной тушили полицейские и горожане

Часть машины все же обгорела.

Во время движения на Торфяной улице в Петербурге загорелся "Мерседес". Мобильный корреспондент Piter.TV стал очевидцем происходящего.

Инцидент случился у торгового центра "Гулливер". На кадрах видно, что пожар в передней части автомобиля сначала пытались потушить правоохранители, затем ― горожане. Окончательно ликвидировали огонь уже спасатели, однако часть машины серьезно выгорела.

О пострадавших не сообщается.

По предварительной версии, у автомобиля могло произойти замыкание аккумулятора.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что улицу Шевченко заволокло паром из-за прорыва трубы.

Видео: Piter.TV