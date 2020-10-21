Улицу Шевченко заволокло паром из-за прорыва трубы

На месте находятся экстренные службы, однако локализовать вытекание пока не удалось.

На улице Шевченко в Петербурге произошла серьезная авария на теплотрассе. Проезжая часть оказалась в воде и пару. Piter.TV публикует видео, на которое попало начало инцидента.

По нашей информации, авария произошла у дома №27. Площадь вытекания продолжает увеличиваться, вода проникает на дворовые территории. По последним данным, она охватила площадь в размере 1000 кв. метров.

Сегодня также в трех районах Петербурга проводятся испытания теплосетей. Город продолжает готовиться к отопительному сезону.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"