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Улицу Шевченко заволокло паром из-за прорыва трубы

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На месте находятся экстренные службы, однако локализовать вытекание пока не удалось.

На улице Шевченко в Петербурге произошла серьезная авария на теплотрассе. Проезжая часть оказалась в воде и пару.  Piter.TV публикует видео, на которое попало начало инцидента. 

По нашей информации, авария произошла у дома №27. Площадь вытекания продолжает увеличиваться, вода проникает на дворовые территории. По последним данным, она охватила площадь в размере 1000 кв. метров. 

Сегодня также в трех районах Петербурга проводятся испытания теплосетей. Город продолжает готовиться к отопительному сезону. 

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: вытекание воды, пар, прорыв трубы, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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