В трех районах Петербурга ограничат горячее водоснабжение

Работы необходимо проводить в отопительный сезон.

В среду, 21 октября, "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет испытания в трех районах города. Жители временно останутся без горячей воды, но с отоплением, сообщила пресс-служба предприятия.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя пройдут в Адмиралтейском, Кировском и Центральном районах. Отмечается, что обязательным условием является их проведение в отопительный сезон.

Работы затронут следующие зоны:

Во время работ температура теплоносителя достигает 100 градусов. При вытекании воды нельзя приближаться к опасному участку, в том числе подходить к своему автомобилю, даже если он припаркован в зоне разлива. Ущерб застрахован.

Фото: Piter.TV, "Теплосеть Санкт-Петербурга"