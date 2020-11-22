На Казанской улице произошла перестрелка

На месте происшествия появились сотрудники полиции.

Вечером в воскресенье, 22 ноября, в центре Петербурга прозвучала стрельба. По предварительной информации от источника в правоохранительных органах, у дома №22 по Казанской улице пятеро мужчин бежали за другим мужчиной, в ходе погони прозвучало пять хлопков, напоминающих выстрелы.

Нападавшие скрылись, а в отношении автомобиля, на котором они уехали в сторону Невского проспекта, введен план "Перехват". На месте происшествия появились сотрудники полиции, которые опрашивают очевидцев. Кроме того, в распоряжении Piter.tv оказалась запись с камер наблюдения, на которые попал конфликт.

По факту случишвегося проводится проверка, принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников, отметили в полиции.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержан сторонник украинского Майдана. В отношении мужчины составлен административный протокол.

Видео: Piter.tv