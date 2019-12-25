В Петербурге задержан сторонник украинского Майдана

В отношении мужчины составлен административный протокол.

Во Фрунзенском районе задержали сторонника украинского Майдана. Как сообщил 22 ноября источник Piter.tv источник в правоохранительных органах, это произошло накануне утром у дома №23 корпус 1 по Бухарестской улице. Полицейские обратили внимание, как мужчина, уроженец Мурманской области, вывесил на столбе флаг, который держал в руках. На полотне размером 0,5 х 1 метра было написано "Революция! Майдан! Победа! АБН".

Мужчину задержали и составили административный протокол об организации или проведении публичного мероприятия без подачи уведомления надлежащим образом, флаг был изъят.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге шеф-редактор журнала в ссоре со знакомым применила нож. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в правоохранительных органах.

Фото: Piter.tv