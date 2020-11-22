Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в правоохранительных органах.

Стало известно о том, что накануне ночью в Петербурге шеф-редактор журнала в ссоре со знакомым применила нож. Информацию о случившемся Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

О происшествии стало известно в третьем часу ночи субботы, 21 ноября. В полицию обратилась шеф-редактор журнала Generation Карина Азоян и сообщила, что в квартире доме по улице Антонова-Овсеенко ее бил знакомый мужчина, а его она ударила ножом в живот. Дело происходило после совместного распития спиртных напитков, отметил источник.

Пострадавший 27-летний знакомый молодой человек из Архангельска, который поднял на нее руку, был госпитализирован в НИИ скорой помощи в состоянии средней степени тяжести. В отношении девушки позже был составлен протокол за употребление наркотических веществ.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что проводится проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сама Карина Азоян отметила, что была в ссоре со своим молодым человеком, сообщил "Петербургский дневник". Девушка сообщила, что применила нож в целях самообороны , чтобы предотвратить агрессию и немного напугать молодого человека, чтобы тот не поднял на нее руку.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали шесть человек после драки со стрельбой. В результате инцидента пострадавших нет.

Фото: Piter.tv