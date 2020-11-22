В Петербурге задержали шесть человек после драки со стрельбой

В результате инцидента пострадавших нет.

В воскресенье, 22 ноября, стало известно о том, что в Выборгском районе задержали шесть мужчин, которые устроили драку со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. Видеозапись с места событий появилась в распоряжении редакции Piter.TV.

Инцидент произошел в субботу, 21 ноября, во дворе на проспекте Тореза. Драка произошла между двумя компаниями мужчин. К месту происшествия экстренно прибыли полицейские. Они изъяли газовый и травматический пистолеты. Отмечается, что в результате драки пострадавших нет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что тело мужчины обнаружили в петербургском канале.

Видео:Piter.TV