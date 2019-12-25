Тело мужчины обнаружили в петербургском канале

Спасателям пришлось выезжать на еще одно место происшествия.

Стало известно о том, что в реках и каналах Петербурга накануне нашли тела мужчин в спортивной одежде и кроссовках. Они были найдены в разных районах города и в разное время.

Тело одного мужчины нашли в воде на набережной Крюкова канала в 4-х метрах от берега. Похоже, что погибший пробыл в воде долгое время – труп, который достали из канала, оказался весь в тине.

Другого человека достали из Невы у Приморского проспекта. Очевидцы рассказывали, что мужчина тонул и звал на помощь, но его не смогли спасти, передают "Невские новости". Труп находился на глубине в 2-4 метра и в 7 метрах от берега.

Ранее мы сообщали о том, что после падения девушки из окна на Расстанной мужчина бросился за ней. Драматичная ситуация получила развязку.

Фото: Piter.tv