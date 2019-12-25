После падения девушки из окна на Расстанной мужчина бросился за ней

Драматичная ситуация получила развязку.

После падения девушки из окна квартиры в доме на Расстанной улице мужчина бросился за ней. Подробности жуткого происшествия 21 ноября Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

О случившемся стало известно в ночь на воскресенье. В полицию обратился мужчина, который рассказал о падении девушки с 4-го этажа дома №4 по Расстанной улице. Рядом с телом 21-летней уроженки Свердловской области находился ее молодой человек, житель Перми, который оплакивал потерю. Пара снимала квартиру по указанному адресу.

Когда полицейские попросили пермяка показать свои документы, он поднялся в свою квартиру и сорвался из окна. Молодой человек упал на тело своей возлюбленной, благодаря чему остался жив. В тяжелом состоянии его госпитализировали в НИИ скорой помощи с переломами. Обстоятельства случившегося уточняются.

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Фото: Piter.tv