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Аноним заминировал гимназию на Казанской улице
Сегодня, 12:38
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himif

Аноним заминировал гимназию на Казанской улице

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Опасных предметов не нашли.

Утром 20 ноября в полицию Петербурга сообщили о заминировании здания №27 по Казанской улице. Электронное письмо от некоего "савина спиридонова" получило городское УФСБ, рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В письме аноним заявил, что в упомянутом здании, где расположена вторая петербургская гимназия, заложена взрывчатка. Полицейские проверили объект, но не нашли взрывчатых веществ и взрывных устройств. Эвакуацию руководство учреждения решило не проводить. 

Материалы проверки направили следователям.

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Фото: pixabay

Теги: минирование, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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