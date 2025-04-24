В Нефтеюганске задержали наркокурьера с клефедроном

В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили прозрачные полимерные пакеты с неизвестным веществом.

В Нефтеюганске сотрудники полиции задержали наркокурьера с клефедроном. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 64-летний житель Краснодарского края подозревается в распространении запрещенных препаратов. Его задержали на 13-м километре автодороги "Подъезд к г. Сургуту". В ходе досмотра автомобиля в багажнике под внутренней обшивкой обнаружили прозрачные полимерные пакеты с неизвестным веществом.

Изъятое оказалось наркотическим средством, содержащим в своем составе психотропный препарат клефедрон. Возбуждено уголовное дело.

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