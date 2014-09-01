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В Волгограде изъяли у местного бизнесмена нелегальные сигареты на сумму более 11,5 млн рублей

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В ходе обысков в торговых точках и гаражных боксах полицейские изъяли более 85 тысяч пачек табачных изделий.

В Волгограде изъяли у местного бизнесмена нелегальные сигареты на сумму более 11,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в период с мая 2024-го по февраль 2025 года бизнесмен торговал немаркированной табачной продукцией. Мужчина закупал сигареты через популярный канал в сети Интернет и посредством транспортных компаний организовывал их доставку в Волгоградскую область.

Отмечается, что нелегальная продукция реализовывалась злоумышленником в собственных и арендованных павильонах. В ходе обысков в торговых точках и гаражных боксах полицейские изъяли более 85 тысяч пачек табачных изделий. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Югре выявили почти 800 нарушений миграционного законодательства.

Видео: УМВД по Волгоградской области

Теги: бизнесмен, волгоград, задержание, немаркированные сигареты, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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