Елене Абрамовой вынесли приговор за политическую акцию на Невском

Суд Куйбышевского района Северной столицы огласил приговор Елене Абрамовой, которую признали виновной по 280-й статье УК РФ, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Как установили в суде, весной и в начале лета 2023 года привлеченная к административной ответственности Абрамова вышла к дому №35 по Невскому проспекту с плакатами, на которых были надписи: "МИР без ВОЙНЫ Россия без Путина!" и "СВОБОДУ НАВАЛЬНОМУ! СВОБОДУ ВСЕМ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ НЕТ ВОЙНЕ!"*.
Таким образом, Абрамова умышленно совершила публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. Ей также приписывают публичные призывы, направленные на дискредитацию исполнения органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ в указанных целях, совершенных лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным распространением информации о деятельности ВС РФ и государственных органов РФ, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", а также при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирования и участия в них, сроком на 2,5 года.
Объединенная пресс-служба Санкт-Петербурга
Абрамова была взята под стражу немедленно, в зале суда.
Ранее мы сообщали, что петербуржец потребовал взыскать с США 95 тыс. долларов.
*Согласно Роскомнадзору, специальная военная операция России в Украине не является "нападением, вторжением или объявлением войны".
Фото: Объединенная пресс-служба Санкт-Петербурга
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