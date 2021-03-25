Елене Абрамовой вынесли приговор за политическую акцию на Невском

Обвиняемая в экстремизме активистка получила 2 года в ИК общего режима.

Суд Куйбышевского района Северной столицы огласил приговор Елене Абрамовой, которую признали виновной по 280-й статье УК РФ, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как установили в суде, весной и в начале лета 2023 года привлеченная к административной ответственности Абрамова вышла к дому №35 по Невскому проспекту с плакатами, на которых были надписи: "МИР без ВОЙНЫ Россия без Путина!" и "СВОБОДУ НАВАЛЬНОМУ! СВОБОДУ ВСЕМ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ НЕТ ВОЙНЕ!"*.

Таким образом, Абрамова умышленно совершила публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. Ей также приписывают публичные призывы, направленные на дискредитацию исполнения органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ в указанных целях, совершенных лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным распространением информации о деятельности ВС РФ и государственных органов РФ, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", а также при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирования и участия в них, сроком на 2,5 года. Объединенная пресс-служба Санкт-Петербурга

Абрамова была взята под стражу немедленно, в зале суда.

Ранее мы сообщали, что петербуржец потребовал взыскать с США 95 тыс. долларов.

*Согласно Роскомнадзору, специальная военная операция России в Украине не является "нападением, вторжением или объявлением войны".

Фото: Объединенная пресс-служба Санкт-Петербурга