В Петербурге по делу о взятке арестован сотрудник Главка

Ему вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении старшего оперуполномоченного 9-го отдела Бюро специальных технических мероприятий регионального ГУ МВД России. Ему вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом 7 июня рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным следствия, фигурант узнал, что генеральным директором ООО "Авангард" совершаются действия, которые направлены на приобретение, изготовление и последующий сбыт СИМ-карт. В ее действиях содержались признаки преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

В начале 2022 года сотрудник Главка в ходе личной встречи с предпринимательницей предложил ей передать ему взятку путем безналичного перевода, из расчета 200 тыс. рублей в месяц. Фигурант взял деньги за не фиксацию в действиях женщины признаков вышеуказанного преступления.

Мужчина был задержан 5 июня, накануне ему предъявили обвинение. Суд отказал следствию, избрав сотруднику Главка домашний арест по 4 августа 2024 года.

Ранее на Piter.TV: заместитель начальника МЧС по Курортному району Петербурга задержан по делу о взятке.

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