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Заместитель начальника МЧС по Курортному району Петербурга задержан по делу о взятке
Сегодня, 22:06
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Заместитель начальника МЧС по Курортному району Петербурга задержан по делу о взятке

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Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Сотрудник МЧС по Курортному району подозревается в получении взятки. Об этом 22 мая рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан 37-летний исполняющий обязанности начальника управления по Курортному району ГУ МЧС России по Петербургу. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. 

Согласно версии следствия, подозреваемый 8 апреля получил от представителя одной из коммерческих структур взятку в размере 50 тыс. рублей. Деньги давались за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки по факту пожара в этой коммерческий структуре. 

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на восстановление полной картины преступления и формирование доказательственной базы по делу.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: в Петербурге следователь проведет 8 лет в колонии за взятку в коробке конфет.

Фото: Piter.TV

Теги: получение взятки, сотрудник мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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