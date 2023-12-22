Заместитель начальника МЧС по Курортному району Петербурга задержан по делу о взятке

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Сотрудник МЧС по Курортному району подозревается в получении взятки. Об этом 22 мая рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан 37-летний исполняющий обязанности начальника управления по Курортному району ГУ МЧС России по Петербургу. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Согласно версии следствия, подозреваемый 8 апреля получил от представителя одной из коммерческих структур взятку в размере 50 тыс. рублей. Деньги давались за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки по факту пожара в этой коммерческий структуре.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на восстановление полной картины преступления и формирование доказательственной базы по делу. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: в Петербурге следователь проведет 8 лет в колонии за взятку в коробке конфет.

Фото: Piter.TV