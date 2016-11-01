В Петербурге за получение взятки задержан полицейский

Лицо, давшее взятку, ранее привлекалось к уголовной ответственности по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Начальник одного из отделов ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержан за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.

Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при участии оперативных служб УСБ ГУ МВД и УФСБ задержан 38-летний начальник одного из отделов по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России Петербургу и Ленобласти. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

По версии следствия, подозреваемый с 28 января по 23 сентября 2022 года получил от представителя одной из коммерческих структур взятку в размере 1,8 млн рублей за общее покровительство лица, которое вело деятельность по приобретению, изготовлению и последующему сбыту СИМ-карт, оформленных на вымышленных лиц, "для последующего неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств".

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и формирование доказательственной базы по уголовному делу. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Лицо, давшее взятку, ранее привлекалось к уголовной ответственности по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Ранее мы рассказывали о том, что заместитель начальника МЧС по Курортному району Петербурга задержан по делу о взятке.

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