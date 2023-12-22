На Богатырском проспекте двое мужчин с пистолетом требовали от студента денег на бензин

Их спугнул автомобилист.

В Приморском районе Петербурга задержаны двое подозреваемых в грабеже. Они угрожали жертве пистолетом, как стало известно Piter.tv, пистолет был игрушечным.

По данным МВД, в полицию 21 апреля обратился 19-летний первокурсник. Он сообщил, что на него напали неизвестные. Молодой человек сообщил, что, когда он проходил у дома 5 корпус 1 по Богатырскому проспекту, рядом с ним остановился автомобиль Volkswagen Polo, пассажир которого потребовал у него деньги на бензин.

После отказа водитель автомобиля достал из кармана брюк предмет, похожий на пистолет, и демонстративно положил его себе на колени. После этого пассажир повторил свой вопрос про деньги и молодой человек уже ответил согласием.

Во время операции по переводу денег, грабителям стал сигналить стоящий сзади автомобиль, которому Volkswagen Polo преградил дорогу. После этого автомобиль со злоумышленниками скрылся, а студент прямиком отправился в полицию.

Полицейские по горячим следам задержали автомобиль с подозреваемыми. В автомобиле находились двое неработающих жителей Астрахани, 26 и 25 лет. Их задержали.

В отношении задержанных составлены протоколы по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее школьники обстреляли общежитие на площади Стачек.

Фото: Piter.tv