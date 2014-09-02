Задержан разбивший стекло в трамвае бутылкой на Муринском проспекте

Подозреваемый оказался ранее судимый мужчина.

Полиция задержала 38-летнего ранее судимого жителя города, подозреваемого в разбитии стекла в трамвае на 2-м Муринском проспекте. Материальный ущерб от действий злоумышленника составил более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 26 августа около 23:00. Как установили правоохранители, группа молодых людей в состоянии алкогольного опьянения вышла из трамвая на остановке у дома 30 по 2-му Муринскому проспекту и начала показывать неприличные жесты водителю. В момент удаления от транспортного средства один из компании бросил стеклянную бутылку в правое боковое окно двери, полностью разбив его.

По факту происхождения было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В результате оперативно-розыскных мероприятий 28 августа около 22:00 у дома 36 корпус 3 по Дачному проспекту был задержан подозреваемый — 38-летний ранее судимый неработающий местный житель.

Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причастности других лиц к инциденту.

Ранее Piter.TV сообщал, что пенсионера из Петербурга осудят через 25 лет за организацию финансовой пирамиды.

Фото: Piter.TV