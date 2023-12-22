В районе КЗС Петербурга большегруз въехал в ограждение. Движение перекрыто

Информации о пострадавших нет.

Ночью 21 апреля в районе Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Кронштадтском районе, на 121-м километре КАД, 34-летний житель Волгоградской области, управляя большегрузом Skania P400 с полуприцепом, груженным 15 тоннами щебня, въехал в силовое ограждение. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Из-за ДТП перекрыто движение автотранспорта в обе стороны. По предварительным данным, пострадавших нет.

По факту аварии полицейские проводят проверку, организованы пути объезда места происшествия.

Кроме того, в пресс-службе КЗС Петербурга отмечается, что на месте ночного ДТП работают сотрудники ГИБДД, его последствия аварии ликвидируются.

Организуется реверсивное движение по временной схеме. Дирекция КЗС просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Выбирайте альтернативные маршруты следования. Пресс-служба КЗС Петербурга

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти