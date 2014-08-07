Первые электрозарядные станции для авто появятся в двух районах Петербурга

В кронштадте и в Шушарах их установят в 2025-м году.

Первые три электрозарядные станции планируют установить на автостоянках в 202-м году. Две из них будут располагаться в Кронштадте и еще одна – в Шушарах, – следует из сообщения пресс-службы Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Сообщается, что станции будут двух типов: медленного и быстрого типа с возможностью заряжать электромобиль до 4 часов и до 40 минут соответственно. Оба вида буду оборудованы двумя различными кабелями с типами коннекторов Type 1, Type 2, GB/T, CCS2.

Установкой и благоустройством электрозарядных станций будет организовано Городским центром управления парковками. В перспективе учреждение планирует обустроить подобные станции на 28 действующих автостоянках.

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Фото: Freepik