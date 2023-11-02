Спрос на электрокары в Петербурге упал почти на 50%

Снижение объемов рынка началось во втором квартале и заметно усилилось в третьем.

Продажи электрокаров в Петербурге и Ленобласти в сентябре упали на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "Коммерсант".

Снижение объемов рынка началось во втором квартале и заметно усилилось в третьем. По итогам девяти месяцев наблюдается прирост к уровню прошлого года. Эксперты связывают негативную динамику с апрельскими поправками в таможенное законодательство РФ, которые повлияли на увеличение стоимости ввозимых в страну иностранных автомобилей.

Продажи новых электромобилей в Петербурге в сентябре сократились на 54% по сравнению с сентябрём 2023 года: 59 против 127 машин. В Ленинградской области число регистраций снизилось вдвое (52%): 12 против 25 машин. Падение продаж в Санкт-Петербурге на 18% отмечается по итогам третьего квартала (215 единиц) к уровню второго квартала (256). В Ленинградской области ситуация стабильнее: 32 против 36. Во втором квартале к уровню первого квартала количество регистраций уже падало в Санкт-Петербурге на 28%, а в Ленинградской области — на 45%.