Петербург лидирует по росту числа груминг-салонов

Наибольшие изменения на рынке груминга наблюдаются в Петербурге, где количество салонов возросло на 39%, сейчас в городе функционирует 581 заведение.

Согласно данным 2ГИС, в период с октября 2023 по октябрь 2024 года количество салонов по уходу за животными в городах-миллионниках увеличилось на 16%. Петербург стал лидером по количеству открывшихся таких заведений, пишет "Петербургский дневник".

Груминг-студии предлагают широкий спектр услуг для питомцев, включая купание, стрижку, УЗИ, чистку зубов, маникюр и спа-процедуры. Общее число данных компаний в миллионниках возросло на 16% за последний год и удвоилось за последние пять лет, преодолев отметку в 2800 организаций.

Наибольшие изменения на рынке груминга наблюдаются в Петербурге, где количество салонов возросло на 39%, сейчас в городе функционирует 581 заведение. Рост также показали Ростов-на-Дону (+21%, 100 салонов) и Москва (+15%, 841 студия), которая остается лидером по числу компаний, предлагающих услуги для животных. Самый небольшой прирост отмечен в Самаре — всего 2,5%.

По информации 2ГИС Про, наибольшее количество груминг-салонов в Петербурге расположено в Приморском, Выборгском и Невском районах, где они отмечены на карте более темным цветом. Однако больше всего поисковых запросов зарегистрировано в других районах, даже с меньшим количеством салонов, как, например, в Петроградском.