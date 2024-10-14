Услуги грумеров в Петербурге в 2026 году подорожали почти на 20%

Также выросла стоимость лакомств для собак.

В Санкт‑Петербурге за первые девять месяцев 2026 года медианная стоимость услуг груминга достигла 2,6 тыс. рублей. Это на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом количество оплаченных процедур выросла на 11%, сообщил РБК со ссылкой на данные центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

Аналитики отмечают сдвиг в покупательском поведении владельцев собак. Они отмечаю, что в повседневных тратах хозяева питомцев всё чаще отдают предпочтение более бюджетным вариантам, например, при выборе корма.

Также за год стоимость лакомств за год выросла на 10% и составила в среднем 305 рублей, при этом объем покупок сократился на 10%. Медианная цена корма для собак поднялась на 9% — до 1,1 тыс. рублей, а число приобретений уменьшилось на 3%. Игрушки подорожали на 9% (до 356 рублей), ошейники — на 8 % (до 328 рублей).

При этом на ряд товаров для животных, включая отдельные аксессуары и игрушки, цены снизились, что привело к росту продаж. Например, намордники потеряли 14% от прошлогодней стоиомости.

Ранее мы сообщали, что в груминг-салон в Петербурге привели львенка, которому нужно было подстричь ногти.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)