  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В груминг-салон в Петербурге привели львенка
Сегодня, 10:49
103
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В груминг-салон в Петербурге привели львенка

0 0

Местный житель попросил подстричь когти животному.

В один из груминг-салонов в Петербурге мужчина привел львенка. Об этом пишет 25 декабря "Бриф24"

Местный житель попросил подстричь когти животному. Он пришел без записи и очень удивил сотрудников. 

Ты работаешь грумером, и к тебе под вечер прилетает онлайн-запись на "когти кошки более 5 килограммов". И приходит лев. 

Работники груминг-салона 

Горожане обвинили хозяина в живодерстве. А законодательство России запрещает держать таких питомцев в домашних условиях. 

Ранее на Piter.TV: в "Царском Селе" появился новый пони для занятий с детьми. Обитатель быстро освоился на ферме и нашел общий язык с другими лошадьми. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: дикие животные, львенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии