В груминг-салон в Петербурге привели львенка

Местный житель попросил подстричь когти животному.

В один из груминг-салонов в Петербурге мужчина привел львенка. Об этом пишет 25 декабря "Бриф24".

Местный житель попросил подстричь когти животному. Он пришел без записи и очень удивил сотрудников.

Ты работаешь грумером, и к тебе под вечер прилетает онлайн-запись на "когти кошки более 5 килограммов". И приходит лев. Работники груминг-салона

Горожане обвинили хозяина в живодерстве. А законодательство России запрещает держать таких питомцев в домашних условиях.

Ранее на Piter.TV: в "Царском Селе" появился новый пони для занятий с детьми. Обитатель быстро освоился на ферме и нашел общий язык с другими лошадьми.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)