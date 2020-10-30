"Объятия" редких леопардов впервые попали на видео в нацпарке Приморья

На кадрах леопард умывает детеныша.

"Объятия" редких леопардов впервые попали на видео в национальном парке Приморья. Сотрудники "Земли леопарда" при помощи фотоловушки смогли увидеть, как самка редкого дальневосточного животного общается со своим малышом. Ролик опубликован на YouTube-канале нацпарка. На кадрах показано, что мать обхватывает голову детенышу, а после начинает ее облизывать.

Запечатленное лесной камерой родительское поведение пятнистых кошек характерно для кошачьих, однако ранее не удавалось заснять подобный момент на видео. Самки с малышами проводят много времени в укромных уголках на своей территории сообщение нацпарка "Земля леопарда"

Представитель отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко рассказала что груминг (то, чем занимается мама-леопард) обычное проявление родительского и дружелюбного поведения. Оно возможно только у особей, привязанных друг к другу и в комфортных для животных условиях.

Новый вид животных обнаружили в нацпарке "Земля леопарда".

Видео: YT / Земля Леопарда