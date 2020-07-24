В Приморье гималайский медведь украл мед из улья

В Приморье гималайский медведь украл мед из пчелиного улья. Этот инцидент попал на видеозапись с одной из видеоловушек. Ролик выложили на YouTube представители национального парка "Земля леопарда".
Внимание хищника привлекло сокрытое в нем "сокровище" – дикий мед, являющийся для вида излюбленным лакомством
сообщение сотрудников нацпарка
Специалисты добавили, что хищника не отпугнул даже шквальный ветер. Дикий зверь забрался на одну из веток дерева, а после когтями оторвал кору. На это у него ушло несколько дней. Он работал и в дождь, и в ночное время. Затем при помощи лап медведь залез в дупло.
В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера.
Видео: YouTube / Земля Леопарда
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