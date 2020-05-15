Двое медвежат устроили зажигательные "танцы" в Приморье.

На "Земле Леопарда" медвежата "станцевали" на камеру. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на видео, опубликованное представителями национального парка. Известно, что кадры засняты благодаря фотоловушке, установленной на территории "Земли леопарда" в Приморье.

Любознательные медвежата уверенной поступью приблизились к фотоловушке вплотную, попробовали ее на вкус и несколько раз ударили лапами прокомментировали сотрудники "Земли леопарда"

В кадры попала семья бурых медведей, которые грациозно чесались о дерево. СОтрудники нацпарка сочли поведение животных своеобразным "танцем". На видео показано, как медвежата на задних лапах трутся спиной о ствол дерева. Это создает иллюзию танцевальных движений.

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Видео: YouTube / Земля Леопарда