Австралиец обнаружил семь новых видов пауков-скакунчиков

Ученый опубликовал фотографии в научном издании Zootaxa.

Австралиец Джозеф Шуберт из Университета Монаша обнаружил семь новых видов пауков-скакунчиков рода Maratus. Ученый подробно описал свою находку в научном журнале Zootaxa. Он отметил, что животные отличаются яркой раскраской брюшка, а также своеобразными брачными танцами. пауки представляют из себя существа размером до 5 миллиметров. Самки пауков имеют невзрачный серый окрас. Самцы имеют длинные третьи ноги и разноцветное брюшко. Ученый описал морфологию, окрас, место обитания новый найденных пауков. Известно, что он собирал несколько пауков-скакунчиков в Виктории, Южной и Западной Австралии.

Maratus inaquosus получил название благодаря засушливым местам обитания. У данного вида пауков голубое брюшко с золотым отливом, а также двухцветные задние конечности с белыми щетинками. M. azureus назван по цвет разводов на конце брюшка. Этот вид способен переворачиваться из стороны в сторону с поднятыми задними ногами во время брачного танца. Вид M. constellatus переводится как "Звездный" с латыни из-за сине-фиолетового брюшка, на котором видны желтые точки. M. laurenae получили свое имя в честь ученого, который помогал автору работы, M. noggerup — по населенному пункту, около которого исследователь их нашел. Maratus suae названы в честь человека, который нашел этот вид. Данные пауки поднимают и опускают брюшко во время брачного танца. Maratus volpei назван в честь эколога, которому удалось сфотографировать данный вид.

О роде Maratus ученым стало известно в 1878 году. С тех пор ученые описали 78 видов данных пауков. В основном все животные распространены на территории Австралии.

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Фото и видео: Joseph Schubert / Zootaxa, 2020, YouTube/Peacockspiderman