В России хотят запретить держать дома ядовитых пауков и медведей. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время в домашних условиях, помимо традиционных домашних животных, содержатся многие виды диких животных, включая экзотических, ввезённых на территорию Российской Федерации
отмечают в ведомстве
В список "запрещенных" домашних любимцев попали питомцы весом более 20 кг, а именно медведи и представители крупных кошачьих.
Также под запрет попадут ядовитые животные, которые представляют опасность для человека, а именно пауки некоторых видов, скорпионы и морские млекопитающие.
Отметим, что исключения могут составлять только те случаи, когда речь идёт о спасении или сохранении здоровья животного.
Ранее мы сообщали о том, что Смольный откроет в Средней Азии 4 центра для набора трудовых мигрантов
Фото: открытый источник
Оставить комментарий