Министерство природных ресурсов и экологии России составило список животных, которых предлагает запретить к содержанию в домашних условиях.

В России хотят запретить держать дома ядовитых пауков и медведей. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время в домашних условиях, помимо традиционных домашних животных, содержатся многие виды диких животных, включая экзотических, ввезённых на территорию Российской Федерации отмечают в ведомстве

В список "запрещенных" домашних любимцев попали питомцы весом более 20 кг, а именно медведи и представители крупных кошачьих.

Также под запрет попадут ядовитые животные, которые представляют опасность для человека, а именно пауки некоторых видов, скорпионы и морские млекопитающие.

Отметим, что исключения могут составлять только те случаи, когда речь идёт о спасении или сохранении здоровья животного.

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