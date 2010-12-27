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Смольный откроет в Средней Азии 4 центра для набора трудовых мигрантов
Сегодня, 20:48
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IRINA_CHALKINA

Смольный откроет в Средней Азии 4 центра для набора трудовых мигрантов

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На этот проект из городского бюджета будет выделено 6,6 млн рублей.

Смольный планирует открыть в Средней Азии 4 центра для набора трудовых мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе городского "Центра трудовых ресурсов".

Центр трудовых ресурсов объявил конкурс на создание четырех центров организованного набора иностранной рабочей силы в Киргизии и Таджикистане. С помощью них планируется официально трудоустроить на петербургские предприятия к концу августа 2019 года 1 тыс. граждан этих стран

сказано в сообщении

На этот проект из городского бюджета будет выделено 6,6 млн рублей.

Власти Северной столицы планируют, что к концу лета 2019 года с помощью этих центров в Петербурге устроятся на работу  1 тыс. граждан из Таджикистана и Киргизии. 

Основной целью для создания таких центров является желание ограничить неконтролируемый поток трудовых мигрантов.

Ранее мы сообщали о том, что Около метро "Проспект Ветеранов" снесли торговые палатки

Фото:pixabay

Теги: мигранты, новости спб, смольный
Категории: Общество, Новости СПб, Лента новостей,

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